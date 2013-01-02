ДПСУ визначила графік роботи Центрів обслуговування платників податків на свята

Державна податкова служба, яка незабаром увіллється у новостворене Міністерство доходів і зборів, звертає увагу громадян, що Центри обслуговування платників податків працюватимуть з 2 січня 2013 року в робочому режимі. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Водночас інформаційно-довідковий департамент ДПСУ і сервіс «Пульс податкової» працюватимуть цілодобово, зокрема у святкові дні, у режимі інтерактивного автовідповідача. Телефон колл-центру 0-800-501-00-7 і (044) 284-00-07 - для скарг на протиправні дії співробітників ДПСУ.

Крім того, згідно з повідомленням, підрозділу митного оформлення, що працюють цілодобово, будуть працювати в звичайному режимі у всі святкові дні. Звертатися з питаннями можна в Моніторинговий центр Держмитслужби України за телефоном (044) 247-27-19.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом 24 грудня створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Міністром доходів і зборів призначено Олександра Клименка, який очолював з листопада 2011 Державну податкову службу.