Приплив прямих іноземних інвестицій до України в 2013 році не перевищить 5 млрд дол. - експерт

Прогнозний обсяг інвестицій до України в 2013 році навряд чи перевищить кризовий показник 2012 року і становитиме не більш як 20% ВВП, дефіцит рахунку поточних операцій зросте до 8,5 млрд доларів, а приплив прямих іноземних інвестицій не перевищить 5 млрд доларів.

Про це сказано в презентації Центру Разумкова, яку підготовив директор економічних програм центру Василь Юрчишин.

За його даними, рівень інвестицій у 2012 році впав до кризового рівня у 18% ВВП, причому в структурі фінансування капітальних інвестицій за підсумками трьох кварталів 2012 року дві третини (61,2%) становили власні кошти підприємств, решта - переважно кредити банків і кошти держбюджету. «Інвестори зайняли очікувальну позицію – обсяг інвестицій у 2013 р. не перевищить 20% ВВП», - сказано в презентації В.Юрчишина.

Крім того, на думку експерта, наміри влади збільшити мито для захисту внутрішнього ринку насправді призведуть до погіршення інвестиційної привабливості України, подорожчання імпорту і ускладнення доступу українських товарів до зовнішніх ринків внаслідок «дзеркальних» протекціоністських заходів для українського експорту.

«В умовах слабких структурних змін, які сприяли б підвищенню конкурентоспроможності української економіки, дефіцит рахунку поточних операцій в 2013 році становитиме 8,5 млрд доларів, а приплив прямих іноземних інвестицій не перевищить 5 млрд доларів», - йдеться в презентації.

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Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року в економіку України іноземні інвестори вклали 4,319 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 8,9% менше за аналогічний період 2011 року (4,742 млрд дол.).

За даними Держстату, загальний обсяг внесених з моменту інвестування в економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2012 року становив 52,674 млрд дол., що на 5,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2012 року і з розрахунку на одного українця становить 1 157 дол.

Інвестиції надійшли з 129 країн світу.

Основними країнами-інвесторами України залишаються Кіпр – 15,076 млрд дол., Німеччина – 7,433 млрд дол., Нідерланди – 5,041 млрд дол. і Російська Федерація – 3,706 млрд дол.

За даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в українську промисловість, становить 16,866 млрд дол. (32% загального обсягу), у фінансовий сектор — 15,702 млрд дол. (29,8%).

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговельними кредитами та іншими зобов'язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2012 р. становила 9,843 млрд дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 жовтня 2012 р. становив 62,516 млрд дол.

У 2011 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,48 млрд дол. прямих інвестицій, що на 8% більше за показник 2010 року.