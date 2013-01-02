Говорити про приєднання України до МС можна тільки після вступу Білорусі і Казахстану до СОТ - Данилишин

Предметно обговорювати питання про приєднання України до Митного Союзу можливо тільки після вступу Білорусі і Казахстану до Світової організації торгівлі (СОТ), вважає колишній міністр економіки України Богдан Данилишин.

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

«Питання приєднання до Митного союзу може порушуватися лише після того, як всі члени МС, не тільки Росія, але й Білорусь, і Казахстан стануть членами СОТ. Приєднання України до Союзу можливе лише на умовах СОТ, що означає прийняття країнами-членами МС умов України», - заявив Б.Данилишин.

До того ж він наголосив, що теоретично, у разі приєднання України до МС Росії, Білорусі та Казахстану, Європейський Союз повинен буде створювати зону вільної торгівлі тільки з Митним Союзом, а не з окремою країною (Україна), яка буде входити до цього Союзу.

Б.Данилишин відзначив, що ЄС не практикує утворення ЗВТ з тими регіональними утвореннями, до яких входять країни не члени СОТ.

"Отже, у разі приєднання України до Митного Союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, це спричинить фактичне припинення переговорного процесу з ЄС до моменту набуття всіх зазначених країн до СОТ», - зазначив Б.Данилишин.

Водночас, відзначає екс-міністр економіки, утворення ЗВТ між Україною та ЄС не буде перешкодою торговельним відносинам України з країнами Митного Союзу.

«Політика ЄС передбачає створення зон вільної торгівлі з багатьма країнами світу, тому можна припустити, що вступ країн (Білорусі та Казахстану) до СОТ відкриє дорогу до переговорів про створення зони вільної торгівлі між ними та ЄС», - зазначив він.

Водночас Б.Данилишин наголосив, що в цей час гармонізація митних тарифів України та Митного Союзу неможлива, враховуючи розподіл тарифних зобов'язань України, яке фактично зафіксовано Законом "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі", прийнятого Верховною Радою України 10 квітня 2008 року.

«Участь України в МС може зажадати перегляду існуючих двосторонніх угод про вільну торгівлю, стороною яких є Україна, враховуючи, що Митний союз є єдиною митною територією всіх країн-членів Союзу», - наголосив Б.Данилишин.

Нагадаємо, що Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання угоди про асоціацію і ЗВТ з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3 +1».

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