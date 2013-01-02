АМКУ запланував на 2013 рік понад тисячу перевірок дотримання конкурентного законодавства

16:12, 02 січня 2013
Фінанси
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Антимонопольний комітет України має намір у 2013 році провести 1 075 перевірок суб'єктів господарювання та органів влади на предмет дотримання конкурентного законодавства, сказано на сайті відомства.

Згідно з планами АМКУ, загальна кількість розслідувань може становити не менше 600 справ, а кількість виданих рекомендацій щодо припинення порушень – 1 010. Крім того, комітет має намір розглянути 730 заяв про концентрацію суб'єктів господарювання і 65 заяв про узгоджені дії учасників різних ринків.

У повідомленні АМК також сказано, що протягом 2013 року фахівці відомства мають намір розглянути 2 100 проектів нормативних актів у сфері конкуренції та видати 2 800 пропозицій щодо розвитку конкуренції на ринках.

Як повідомляв УНІАН, обсяг штрафів, накладених АМК на суб'єктів підприємництва – порушників конкурентного законодавства, за 9 місяців 2012 року становив 686,8 млн грн. Економічний ефект від діяльності комітету становив 1 млрд грн. За звітний період представники комітету взяли участь у 97 судових засіданнях.

Крім того, фахівці відомства провели понад 500 розслідувань на різних ринках і почали розслідування за новими напрямками, а саме: масштабне дослідження діяльності торгових мереж, ринків риби і морепродуктів, відносин у сфері обороту товарів медичного призначення. Зокрема, у листопаді 2012 року комітет оприлюднив список із 12 фармацевтичних компаній, яким рекомендував не завищувати ціни на ліки, а також оштрафував завод «Фармак» на 7,6 млн грн за розповсюдження недостовірної інформації про свої продукти. У грудні АМКУ почав розслідування на ринку карамелі за заявою споживачів про неправомірне підвищення цін на кондитерську продукцію. А в останній тиждень грудня АМКУ оштрафував понад 20 компаній загалом на 1,4 млн грн за невчасну подачу корпоративної інформації, яку затребував комітет.

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