З 1 січня набула чинності низка нормативних документів Нацбанку

З 1 січня 2013 року набула чинності низка нормативних документів Національного банку України, що регулюють діяльність банківської системи, повідомляє регулятор на офіційному сайті.

Як йдеться у повідомленні, комерційні банки з 1 січня 2013 року зобов'язані сформувати резерви для відшкодування можливих втрат за активами в повному обсязі за новим порядком, затвердженим постановою № 23 від 25 січня 2012 року. Також НБУ зазначеною постановою з 1 січня скасував низку затверджених раніше нормативних документів щодо формування резервів за кредитами, дебіторської заборгованості та цінних паперів.

З 1 січня банки можуть списувати основний борг та нараховані доходи за активами в разі виникнення прострочення боргу або його частини понад 180 днів, за винятком боргів по операціях з пов'язаними сторонами, списання яких можливо тільки за наявності критеріїв, встановлених Податковим кодексом України. Ця норма регламентується постановою № 405 від 4 жовтня 2012 року, якою Національний банк змінив порядок списання безнадійної заборгованості за рахунок резервів.

Також затверджено нові форми і алгоритми складання деяких звітів, зокрема, про кількість клієнтів банків та відкритих рахунків та про виконання економічних нормативів і лімітів валютної позиції.

Відповідні зміни до правил організації статистичної звітності банків затверджені НБУ постановою № 225 від 8 червня 2012 року.

З 1 січня також встановлюється новий норматив співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань для банків (зміни до інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, постанова № 479 від 28 грудня 2011 року) і для банківських груп (положення про порядок регулювання діяльності банківських груп, постанова № 254 від 20 червня 2012 року). Значення нормативу повинно бути не менше 10%.