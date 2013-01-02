УФС прогнозує поліпшення динаміки збору страхових платежів у 2013 році

Українська федерація страхування (УФС) прогнозує поліпшення динаміки збору страхових платежів українськими страховиками у поточному році проти 2012 року.

Про це йдеться в повідомленні УФС.

За оцінками експертом УФС, по ризикових видах страхування українські страховики зібрали в 2012 році страхових платежів на суму 11,3 млрд грн, що на 6% більше показника 2011 року. Обсяг чистих страхових платежів українських страховиків у 2012 році проти 2011 зріс на 9% - до 10,333 млрд грн.

До того ж надходження валових страхових платежів зі страхування наземного транспорту збільшилися на 1% - до 3,564 млрд грн, по ОСАГО на 9% - до 2,856 млрд грн, з особистого страхування на 18% - до 2,672 млрд грн, зокрема з добровільного медичного страхування на 14% - до 1,543 млрд грн.

Обсяг страхових платежів зі страхування майна проти 2011 знизився на 4% - до 1,552 млрд грн.

Обсяг страхових платежів зі страхування життя оцінюється в 1,811 млрд грн, що на 35% більше показника 2011 року.

За прогнозами експертів УФС, у поточному році українські страховики зберуть по ризикових видах страхування близько 12,556 млрд грн страхових платежів, забезпечивши зростання показника на 11% проти 2012 року. Основний приріст страхових платежів очікується по ОСАГО - 19% і особистому страхуванню - 18%.

Водночас експерти очікують погіршення динаміки ринку страхування життя та зниження темпів зростання валових страхових платежів до 22% з обсягом страхових платежів наприкінці року - 2,216 млрд грн.

Довідка УНІАН. За станом на 30 червня 2012 року в Україні працювали 443 страхові компанії, зокрема 63 компанії зі страхування життя. Даних про кількість працюючих в Україні страховиків на 1 січня 2013 Національна комісії з регулювання ринків фінансових послуг поки не оприлюднила.