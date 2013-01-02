У Білорусі з 1 січня зросли акцизи на паливо, алкоголь і сигарети

Мінськ. У Білорусі з 1 січня 2013 року зросли ставки акцизів на паливо, алкоголь і сигарети.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення передбачено законом №431-З від 26 жовтня 2012 року, яким внесено зміни й доповнення до Податкового кодексу Білорусі.

Так, згідно із законом розміри ставок акцизів у 2013 році встановлюються на перше й друге півріччя. Планується, що після підвищення 1 січня ставки акцизів на автомобільне й дизельне паливо, алкогольну продукцію залишаться незмінними впродовж усього року.

До того ж з 1 січня 2013 року ставки акцизів на автомобільний бензин і дизельне паливо зростуть у середньому на 20%.

Ставка акцизу на дизельне паливо становитиме 991,8 тис. рублів (116 дол.) за 1 тонну, на біодизельне паливо - 306,5 тис. рублів (35,8 дол.). Для дизпалива, яке використовується при виробництві біодизельного палива, передбачено нульову ставку акцизів. Ставка акцизу на бензин із октановим числом 95 і вище становитиме 1 млн 231,5 тис. рублів (144 дол.) за 1 тонну, на бензин із октановим числом від 91 до 95 - 1 млн 544 тис. рублів (180,6 дол.), із октановим числом до 91 - 1 млн 751,1 тис. рублів (204,8 дол.).

На алкоголь ставки акцизів із 1 січня 2013 року буде збільшено на 11,8-61,6%. Приміром, на натуральні вина, зокрема шампанські та ігристі, ставка акцизу зросте на 33,5% до 4,7 тис. рублів (0,55 дол.) за 1 л готової продукції. Також збільшиться ставка акцизу на пиво із вмістом об'ємної частки етилового спирту від 0,5% до 7% і пивні коктейлі - на 12,4% до 2,9 тис. рублів (0,34 дол.) за 1 л. Ставка акцизу на спирт етиловий із харчової сировини зросте на 34,6% і з 1 січня 2013 року становитиме 29,1 тис. рублів (3,4 дол.). Буде збільшено ставки акцизів і на інші види алкогольної продукції.

Ставки акцизів на тютюнові вироби з 1 січня 2013 року зростуть у 1,5-3,5 рази. До того ж з початку року збільшаться ціни на окремі марки сигарет, що виробляються в республіці та імпортуються.

Подорожчання сигарет, зокрема, пов'язано зі збільшенням ставок акцизів. Раніше білоруська сторона неодноразово заявляла про плани поступового підвищення ставок акцизів на алкоголь і тютюн до російського рівня.

Довідка УНІАН. У Білорусі ставки акцизів на бензини і дизпаливо підвищувалися 1 серпня 2012 року - приблизно на 10%, це підвищення стало позачерговим.

Підвищення акцизів на автобензин і дизпаливо, як правило, спричиняє зростання роздрібних цін на нафтопродукти, зважаючи на достатньо високу акцизну й податкову складову в їх ціні.

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