Україна завершує кампанію із затвердження місцевих бюджетів

В Україні затверджено 685 із 692 місцевих бюджетів (99%), що мають пряме відношення до Державного бюджета і потребують затвердження до 31 грудня 2012 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства фінансів України.

Зокрема, як сказано в повідомленні, затверджено Республіканський бюджет АР Крим, обласні бюджети, понад 480 районних бюджетів і 170 бюджетів міст обласного і республіканського підпорядкування. Порушуючи норми Бюджетного кодексу не затвердженими залишаються 2 бюджети в Івано-Франківській області, 3 - у Львівській області, обласний бюджет Тернопільської області та бюджет Тернополя.

Затримки із затвердженням обласних і міських бюджетів обумовлюють затримки з ухваленням бюджетів нижчих рівнів. У зв'язку з цим Мінфін веде щоденний моніторинг затвердження місцевих бюджетів на 2013 рік, переважна кількість яких має бути затверджена до 12 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Президент України Віктор Янукович підписав Закон “Про Державний бюджет України на 2013 рік”, який було прийнято парламентом 6 грудня, з дефіцитом 3,2%. Держбюджет - із доходами 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, дефіцитом держбюджету – 50,4 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн. Документ розраховано виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 млрд грн.