США загрожує зниження кредитного рейтингу, незважаючи на "бюджетний компроміс" - Moody's

Економіці США загрожує зниження кредитного рейтингу, незважаючи на досягнутий Вашингтоном компроміс щодо "фінансового обриву", заявило в середу рейтингове агентство Moody's.

"США належить зробити рішучіші кроки, ніж подолання "фінансового обриву", для того, щоб позбутися негативного прогнозу на нинішній кредитний рейтинг Aaa. Вона (компромісна угода за бюджетом) не забезпечує принципового скорочення розміру боргу в середньостроковій перспективі", - йдеться в заяві, яку наводить агентство Reuters.

Мoody's оголосило негативний прогноз за кредитним рейтингом США в серпні 2011 року. Воно має намір почекати кілька місяців перед можливою зміною прогнозної оцінки з нинішньою або пониженням самого кредитного рейтингу США.

Сенат конгресу США у вівторок підтримав угоду, що запобігає підвищення податків для більшої частини населення, однак відкладає вирішення питання про скорочення бюджетних витрат. Автоматичний секвестр бюджету - скорочення витрат на 1,2 трильйона доларів, порівну розподілене між військовою і цивільною сферами, - міг початися в США з початку 2013 року в разі провалу бюджетних переговорів, передає РИА "Новости".

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