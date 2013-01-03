Французька Societe Generale вийшла зі складу акціонерів «Банку Професійного Фінансування» (ПАТ «ПроФін Банк», м. Донецьк).

Про це йдеться в повідомленні банку, розміщеному в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

«Розмір пакета акцій юридичної особи Societe Generale, SA зменшився з 155 888 498 простих іменних акцій, що становить 98,8406% голосуючих акцій до 0 простих іменних акцій, що становить 0,0% голосуючих акцій» - зазначається в повідомленні.

До того ж повідомляється, що власником аналогічного за розміром пакету акцій «ПроФін Банку» стала кіпрська XERONIA LIMITED.

Довідка УНІАН. ПАТ «ПроФін Банк» (до грудня 2008 року «Ікар-Банк») створено в 1989 році і є дочірнім банком французької групи Societe Generale SA

Центральний офіс банку розміщений в м. Донецьк. Банк має 9 відділень в Донецьку та Донецькій області, в Києві та Львові.