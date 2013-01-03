Набула чинності Конвенція про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Мексикою

1 січня 2013 року набула чинності Конвенція між урядами України та Мексиканськими Сполученими Штатами про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та майно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України.

Як зазначається в повідомленні, відтепер підприємці України та Мексики при одержанні прибутків на території іншої країни не сплачуватимуть податки двічі.

Відповідно до Конвенції, підприємці при отриманні прибутків на території однієї з держав-учасниць сплачуватимуть податки відповідно до податкового законодавства цієї держави.

За словами фахівців податкової, Конвенція урегулює правові засади для обміну інформацією між двома країнами та сприятиме стягненню податків в обох державах.