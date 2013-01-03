Азаров налаштований активізувати політику залучення інвестиційних ресурсів

Прем'єр-міністр Микола Азаров наголошує на необхідності покращення інвестиційного клімату в Україні для забезпечення економічного зростання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи перше в цьому році засідання Кабінету Міністрів.

"2012 рік, з усіма його проблемами і труднощами, створив непоганий фундамент для продовження перетворень і модернізації нашої країни в 2013 році. Нам необхідно активізувати економічний розвиток таким чином, щоб у поточному році забезпечити як мінімум до 3,5% зростання ВВП. Як цього досягти: насамперед треба залучити інвестиційні ресурси, покращити інвестиційний клімат, активніше проводити дерегуляцію", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що вже сьогодні уряд почне розглядати практичні механізми активізації інвестиційної діяльності.

"Ми налаштовані створити такі умови, щоб у нас було власне потужне сільськогосподарське машинобудування, щоб в Україні будувалися власні тепловози, вагони і швидкісні потяги, щоб українські ІТ-новації впроваджувалися, насамперед, на вітчизняному ринку. Українській промисловості потрібен потужний інвестиційний поштовх", - зазначив глава уряду.

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