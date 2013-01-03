Торги на міжбанку відкрилися падінням котирувань

У четвер, 3 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0180/8,0365 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2655/63, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,5535/10,5820. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3164/66 (п'ятниця - 1,3248/50).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter