Бюджетні показники 2012 року з податків і зборів виконано в повному обсязі - Клименко

Завдання з наповнення бюджету 2012 року виконано в повному обсязі, а за деякими показниками навіть перевиконано. Про це, відповідаючи на питання УНІАН, сказав міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

«Щодо виконання завдань: завдання виконані, вони відповідають макропоказникам, а з деяких позицій навіть перевищують макропоказники. Все, на що ми розраховували, ми виконали в повному обсязі. Всіх завдань і маяків, які стояли перед нами, ми досягли», - сказав О.Клименко. До того ж він зазначив, що цифрові дані, зокрема із заборгованостей і переплат податків, будуть обнародувані в найближчі день–два.

Міністр також повідомив, що найближчим часом буде представлена концепція створення Міністерства доходів і зборів. «Зараз фахівці працюють, розробляються положення, зміни до законодавства. Найближчим часом, як я і обіцяв, ми все це представимо», - сказав міністр, звернувши увагу на те, що робота з формування нормативної бази не припинялася навіть в період свят.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України в січні-вересні 2012 року перерахувала до зведеного бюджету 211,4 млрд гривень, що на 17,5 млрд гривень більше, ніж за аналогічний період 2011 року. У повному обсязі податкова служба виконала завдання зі збору податку на прибуток, акцизного податку з ввезених до України підакцизних товарів, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, частини чистого прибутку (доходу) держпідприємств, що стягується до бюджету.

24 грудня Президент України Віктор Янукович створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Іншим своїм указом Віктор Янукович призначив О.Клименка міністром доходів і зборів України.

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