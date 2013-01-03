Колишній голова Єврокомісії запропонував Великобританії вийти з ЄС

Колишній голова Єврокомісії і один з ініціаторів створення європейського спільного ринку і запровадження євро Жак Делор запропонував Великобританії вийти зі складу Європейського Союзу, передає РИА «Новости».

Раніше, виступаючи в Палаті громад, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що не виключає можливості виходу країни з ЄС. На думку спостерігачів, до конфлікту з ЄС Д.Кемерона підштовхує його власна партія - британські консерватори. Опитування свідчать, що британці дедалі більше схиляються до виходу країни зі складу ЄС, який вони розглядають як інститут, який втручається у внутрішні справи і витрачає кошти в умовах жорсткої економії, що здійснюється британською владою.

"Британців цікавлять тільки їхні економічні інтереси і нічого більше. Ми могли б запропонувати їм іншу форму партнерства", - цитує Ж.Делора телерадіокомпанія RTBF.

Голова Європейської Ради Герман ван Ромпей раніше попередив, що спроби прем'єра Великобританії протистояти делегуванню державами Євросоюзу частини своїх повноважень наднаціональним інституціям можуть поставити під загрозу існування ЄС як співтовариства.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2011 року колишній голова Єврокомісії Ж.Делор різко розкритикував фінансову і бюджетну політику країн єврозони і самі принципи її функціонування.

В інтерв'ю британській газеті Daily Telegraph Ж.Делор заявив, що сама ідея євро не була помилковою, проте її втілення в життя супроводжувалося безліччю провалів, які, врешті-решт, призвели до нинішньої боргової кризи, яка загрожує самому існуванню єдиної валюти.

За словами Ж.Делора, помилкою було створення валютного союзу за відсутності скоординованої бюджетної політики.