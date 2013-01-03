Азаров обіцяє пільги пріоритетним інвестпроектам

Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що серед пільг при реалізації пріоритетних інвестиційних проектів буде передбачено скасування сплати ввізного мита на імпортне обладнання, яке не випускається в Україні, а також введення для них нульової ставки на прибуток до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, виступаючи на засіданні Кабінету Міністрів України.

«Інвестиційним проектам у пріоритетних галузях нададуть державну підтримку у вигляді звільнення від сплати ввізного мита на обладнання, яке не випускається в Україні, а також в оподаткуванні прибутку інвестиційного проекту за нульовою ставкою до 2017 року», - сказав очільник уряду. До того ж він заявив, що на довгостроковій основі такі стимули від держави одержать тільки успішні проекти, які на практиці доведуть свою ефективність. «Наголошую, що це не пільги, які діють незалежно від результату, а заохочення, які можна і скасувати, якщо позитивного ефекту немає. За цим мають ретельно стежити відповідні міністерства і відомства», - сказав М.Азаров.

Серед галузей, де інвестпроекти особливо вітатимуться, М.Азаров назвав сільськогосподарське машинобудування, авіаційну промисловість, суднобудування.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Президент України Віктор Янукович дав доручення проаналізувати ефективність податкових пільг як стимулу розвитку галузей і реального сектору економіки. Водночас, за оцінками Мінфіну, за рахунок дії податкових пільг і преференцій національні виробники у 2012 році одержать додатковий прибуток у сумі близько 62 млрд грн, у 2013 році цей показник сягне 70 млрд грн. Пізніше, у жовтні 2012 року нинішній міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що Держподатслужба має намір до лютого 2013 року проаналізувати ефективність надання податкових пільг окремим підприємствам і цілим галузям промисловості України.

Відзначимо також, що загальний інвестиційний ресурс від надання пільг суб'єктам господарювання у Державному бюджеті на 2013 рік зафіксовано на рівні 70,4 млрд грн, зокрема за рахунок пільг щодо податку на додану вартість - 35 млрд грн і щодо податку на прибуток – 30,7 млрд грн.