Мінфін оголосив про проведення позапланового ОВДП аукціону 3 січня

Міністерство фінансів України оголосило про проведення у четвер 3 січня, позапланового аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін запропонує до продажу 5-річні держпапери.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненим раніше графіком проведення ОВДП аукціонів на січень, Мінфін планує провести чотири аукціони 8, 15, 22 і 29 січня.

На аукціоні 8 січня інвесторам запропонують стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років, а також номіновані у валюті держоблігації зі строком обігу 2 і 3 роки. Крім того, Мінфін запропонує 5-річні валютні ОВДП з можливістю дострокового погашення.

15 січня на аукціон виставлять ОВДП з терміном обігу 1 і 3 роки, а також 3-річні індексовані держпапери.

На аукціоні 22 січня Мінфін має намір запропонувати тільки стандартні ОВДП з терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років.

На останньому, запланованому на поточний місяць аукціоні 29 січня, планується продавати ОВДП з терміном обігу 1 і 3 роки, 3-річні індексовані облігації, а також держпапери номіновані у валюті з терміном обігу 2 і 3 роки.

У грудні Мінфін провів лише один аукціон з продажу ОВДП 18 грудня, на якому розмістив дворічні папери на 48,2 млн дол.

Довідка УНІАН. Станом на 3 січня, обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 185,82 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 66,05 млрд грн, нерезидентів - 5,44 млрд грн.