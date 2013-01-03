Пинзеник переконаний, що бюджет-2013 має бути переглянутий і схвалений без дефіциту

Заступник голови фракції «УДАРу» Віктор Пинзеник заявляє, що провал у виконанні доходної частини держбюджету-2012 призвів до подвоєння розміру дефіциту та невиконання бюджетних зобов’язань, тому бюджет 2013 року має бути переглянутий і схвалений без дефіциту.

Про це повідомляється на офіційному сайті партії «УДАР».

«При затвердженому законом обсязі доходів загального фонду державного бюджету України у 322 мільярди гривень, до державної казни фактично надійшло 288 мільярдів, що на 10% менше запланованих доходів. Таким чином, дефіцит бюджету наближається до критичних значень 2009-2010 років», - зазначив В.Пинзеник.

Народний депутат констатував, що приріст доходів загального фонду був схвалений у розмірі 21,2%, однак реально до державної казни надійшло лише на 8,6% більше коштів.

В.Пинзеник зазначив, що беззаперечний «податковий рекорд» встановив НБУ, перерахувавши у казну на 79% більше запланованої суми, що вдвічі перевищує показник попереднього року. «У грудні минулого року майже кожна четверта гривня надходжень до загального фонду йшла від НБУ. Це надзвичайно тривожна «податкова» активність Нацбанку», - зауважив він.

Як сказав В.Пинзеник, непроста ситуація із казначейським рахунком упродовж останніх місяців та дефіцит коштів може призвести до невиконаних бюджетних зобов’язань країни.

«Це вже сформований дефіцитний «навіс» до і так непростого бюджету 2013 року. Уряд повинен подати необхідний економіці та громадянам країни правильний сигнал і припинити жити у борг, тому бюджет 2013 року має бути переглянутий і схвалений без дефіциту», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 6 грудня ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет ухвалено з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, видатками - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

17 грудня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав цей закон.

25 грудня 2012 року В.Янукович, відкриваючи засідання Ради регіонів, заявив, що за підсумками першого кварталу державний бюджет-2013 потрібно буде переглянути.

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