Столична податкова у 2012 році збільшила надходження до держбюджету на 23%

Державна податкова служба України в Києві у 2012 році мобілізувала до державного бюджету 24,585 млрд грн, що на 23% більше показника 2011 року. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ в Києві.

Згідно з повідомленням, до держбюджету додатково надійшло 4,6 млрд грн.

Зокрема, на 23% збільшилися надходження від податку на додану вартість, майже на 24% зріс показник сплати податку на прибуток.

Надходження з податку на доходи фізичних осіб становили 10,553 млрд грн, що на 1,5 млрд грн (або на 16,6%) більше показника 2011 року.

До бюджету Києва в 2012 році платники податків сплатили 8,262 млрд грн, що на 22% більше торішнього показника.

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року столичні платники податків сплатили до державного бюджету 17,545 млрд грн податків, що на 27,3% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. До держбюджету додатково надійшло 3,763 млрд грн.