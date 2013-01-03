На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,01/8,03 грн/дол.

У четвер, 3 січня, на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0180/8,0365, на 12:00 звузився спред - 8,0240/8,0320. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0165/8,0335 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2655/0,2663, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2658/0,2663. На час закриття ціни досягли мінімуму - 0,2647/0,2652.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3164/1,3166, а на 15:00 знизилися до 1,3066/1,3068. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5535/10,5820, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,5505/10,5655. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,4990/10,5250.