Мін'юст пропонує залучати аудиторів під час порушення справ про банкрутство держпідприємств

Міністерство юстиції України пропонує залучати спеціалізовані організації та фахівців, зокрема аудиторів, під час порушення провадження у справах про банкрутство державних підприємств, а також підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50%.

Як повідомляє прес-служба відомства, відповідний проект постанови Кабінету Міністрів оприлюднено на сайті Міністерства юстиції для внесення зауважень і пропозицій.

Водночас міністр юстиції Олександр Лавринович наголошуєє, що ця ініціатива ґрунтується на положеннях нової редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», яка набуде чинності з 19 січня 2013 року. Зокрема, законом встановлено, що для виконання своїх повноважень державний орган з питань банкрутства (Міністерство юстиції) може залучати відповідні організації та спеціалістів, які не є працівниками Мін'юсту. Порядок і умови залучення таких фахівців повинен бути встановлений Кабміном.

Міністр юстиції нагадав, що на Міністерство юстиції як державний орган з питань банкрутства покладені повноваження організації проведення аналізу фінансово-господарського стану державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50%.

У міністерстві вважають, що такий аналіз дозволить виявляти ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Мін'юст вважає за доцільне під час організації та проведення такого аналізу фінансово-господарського стану залучати відповідні організації та спеціалістів, зокрема аудиторів.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів "Про залучення організацій та фахівців до забезпечення виконання повноважень державного органу з питань банкрутства" будуть прийматися від фізичних та юридичних осіб, їхніх об'єднань до 21 січня 2013 року.