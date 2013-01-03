Київ збільшив частку в статутному капіталі банку "Хрещатик"

Київська міська державна адміністрація (КМДА) 2 січня 2013 збільшила свою частку в статутному капіталі банку "Хрещатик" до 24,9397% з 24,9322% шляхом придбання акцій на вторинному ринку.

Про це повідомляється у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Таким чином, для концентрації блокпакета банку владі Києва необхідно придбати ще 0,0703% акцій. Про необхідність такого рівня участі в банку глава Київської міськдержадміністрації Олександр Попов заявляв ще у вересні 2010 року, коли обіймав посаду першого заступника голови КМДА.

Влітку 2011 року Київрада відмовилася продати 24,525% акцій банку «Хрещатик», які належали територіальній громаді. Після цього КМДА на вторинному ринку почала скуповувати акції цієї кредитно-фінансової установи.

Довідка УНІАН. КБ «Хрещатик» зареєстровано у травні 1993 року.

Активи банку на 1 жовтня 2012 р. становили 9,404 млрд грн, зобов'язання - 8,746 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 4,259 млрд грн, власний капітал - 658,3 млн грн, статутний капітал - 828,8 млн грн.

Прибуток банку «Хрещатик» у січні-вересні 2012 року становив 7,36 млн грн.

На 1 жовтня 2012 акціонерами банку «Хрещатик» є: ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь - 37,4427%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь - 24,9216%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь - 21,0320%.