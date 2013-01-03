Мінфін залучив 1 млрд грн на позаплановому ОВДП-аукціоні 3 січня

Міністерство фінансів України в четвер, 3 січня, залучило до державного бюджету 1,006 млрд грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, Мінфін розмістив 5-річні держоблігації під 14,3% річних. Була подана лише одна заявка на купівлю держпаперів.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін оголосив про проведення у четвер, 3 січня, позапланового аукціону з ОВДП, тоді як згідно з оприлюдненим раніше графіком проведення ОВДП-аукціонів на січень в поточному місяці планувалося провести чотири аукціони - 8, 15, 22 і 29 січня.

У грудні Мінфін провів лише один аукціон з продажу ОВДП 18 грудня, на якому розмістив дворічні папери на 48,2 млн дол.

Довідка УНІАН. Станом на 3 січня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 185,82 млрд грн, водночас у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 66,05 млрд грн, нерезидентів - 5,44 млрд грн.