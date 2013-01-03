В АМКУ розповіли, які ринки досліджуватимуть у 2013 році

Антимонопольний комітет України (АМКУ) має намір в 2013 році зосередитися на дослідженні соціально значущих ринків, а саме: реалізації лікарських препаратів; підключення об'єктів міського будівництва до інженерних мереж електро-, газо-, тепло- і водопостачання та водовідведення; вивезення, переробки та захоронення побутових відходів; надання супутніх та ритуальних послуг. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

Згідно з повідомленням, комітет також планує здійснювати постійний моніторинг послуг з надання в оренду земель сільськогосподарського призначення.

Крім цього, АМКУ проведе низку «круглих столів» за участю представників бізнесу та громадськості з питань розвитку конкуренції, а також завершить роботу над проектом закону про затвердження Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2014-2024 роки.

«Перед органами Антимонопольного комітету стоїть завдання вивчити ситуацію зі станом конкуренції на ринках і видати відповідні пропозиції керівництву країни. Ми ставимо перед собою мету підвищити відкритість ринків, зняти невиправдані бар'єри для ведення бізнесу. Комітет виступає за рівні можливості для всіх учасників на ринках», - цитує прес-служба голову комітету Василя Цушка.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України має намір в 2013 році провести 1075 перевірок суб'єктів господарювання та органів влади на предмет дотримання конкурентного законодавства. Згідно з планами АМКУ, загальна кількість розслідувань становитиме не менше 600 справ, а кількість виданих рекомендацій щодо припинення порушень - 1010. Крім того, комітет має намір розглянути 730 заяв про концентрацію суб'єктів господарювання та 65 заяв про узгоджені дії учасників різних ринків.

Протягом 2013 року фахівці відомства мають намір розглянути 2100 проектів нормативних актів у сфері конкуренції та видати 2800 пропозицій щодо розвитку конкуренції на ринках.

Нагадаємо також, що в 2012 році фахівці відомства провели понад 500 розслідувань на різних ринках і почали розслідування за новими напрямами, а саме: масштабне дослідження діяльності торговельних мереж, ринків риби і морепродуктів, відносин у сфері обороту товарів медичного призначення. Зокрема, в листопаді 2012 р. комітет оприлюднив список з 12 фармацевтичних компаній, яким рекомендував не завищувати ціни на ліки, а також оштрафував завод «Фармак» на 7,6 млн грн за поширення недостовірної інформації про свої продукти. У грудні АМКУ почав розслідування на ринку карамелі за заявою споживачів про неправомірне підвищення цін на кондитерську продукцію. А в останній тиждень грудня АМКУ оштрафував більше 20 компаній в цілому на 1,4 млн грн за несвоєчасне подання корпоративної інформації, затребуваної комітетом.

Обсяг штрафів, накладених АМКУ на суб'єктів підприємництва - порушників конкуренційного законодавства, за 9 місяців 2012 року становив 686,8 млн грн. Економічний ефект від діяльності комітету становив 1 млрд грн. За звітний період представники комітету взяли участь у 97 судових засіданнях.