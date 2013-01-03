Міндоходів і зборів: місцеві бюджети отримають 75 млн грн від податку на нерухомість

У Міністерстві доходів і зборів України заявляють, що внаслідок запровадження норми про оподаткування нерухомості місцеві бюджети отримають в 2013 році 75 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Міністерства доходів і зборів України.

Фахівці податкової запевняють, що переважна більшість українців від запровадження нового податку не зазнає додаткових фінансових витрат. Адже для фізичних осіб Податковим кодексом передбачено ряд пільг. Так, не оподатковуватимуться квартири та житлові будинки, площа яких не перевищує 120 кв. м та 250 кв. м. відповідно.

Однак якщо у власності людини перебуває кілька об’єктів житлової нерухомості, то пільга застосовуватиметься лише до одного з них, за інші доведеться сплачувати податок.

Аналітики податкової підрахували, що завдяки нововведеному податку місцеві бюджети вже у 2013 році отримають близько 75 млн грн. На сьогодні в Україні нараховується 28 млн житлових об’єктів, які підлягатимуть оподаткуванню податком на нерухоме майно.

Сплачуватиметься податок один раз на рік. До 1 липня 2013 року власники об’єктів житлової нерухомості, яка підлягає оподаткуванню, отримають податкові повідомлення-рішення про суму податку та платіжні реквізити. У разі незгоди платника з розрахунками податкової, він має право звернутися до податкового органу для звірки даних.

Не оподатковуватимуться об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад; нерухомість, що розташована у зоні відчуження або безумовного відселення; будівлі дитячих будинків сімейного типу; садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на платника податку; гуртожитки; об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним та прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року набула чинності норма Податкового кодексу, згідно з якою житлова нерухомість, яка перебуває у власності як фізичних, так і юридичних осіб (у тому числі і нерезидентів), обкладатиметься податком. Оподатковуватимуться будівлі, які відносяться до житлового фонду, а саме – житлові будинки, прибудови до них, житлові будинки садибного типу, квартири, котеджі та кімнати у багатосімейних квартирах.