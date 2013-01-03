Польща планує у цьому році створити 400 тисяч нових робочих місць

Варшава. Польська влада сподівається на створення в поточному році близько 400 тис. нових робочих місць, що дозволить до кінця року добитися зниження зростаючого в країні безробіття, рівень якого на кінець листопада 2012 року досяг майже 13%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав на прес-конференції в четвер прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Нам дуже важливо, щоб у другій половині року тенденція зростання безробіття була зупинена і щоб на кінець роки ми могли побачити зниження порівняно з першою половиною 2013 року», - сказав він.

Д.Туск заявив, що створенню робочих місць в польській економіці сприятиме реалізація низки великих інфраструктурних проектів, впроваджуваних за рахунок державних коштів і програм допомоги Євросоюзу.

За даними уряду Польщі, в цьому році на інфраструктурні проекти, головним чином будівництво і модернізацію автомобільних і залізничних доріг, спрямують 9,4 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, у лютому минулого року рівень безробіття в Польщі досяг максимуму за останні п'ять років - 13,5%, після чого почав знижуватися завдяки сезонним роботам, але до листопада знову виріс до 12,9%.

На кінець листопада 2012 року в 38-мільйонній Польщі безробітними були 2,06 млн осіб.

Довідка УНІАН. Безробіття у Польщі почало різко знижуватися після вступу країни в 2004 році до Європейського Союзу, досягнувши до кінця 2008 року рекордно низького рівня - менше 9% з близько 20% напередодні приєднання до ЄС.

Скорочення безробіття вдалося досягти завдяки масовій трудовій міграції поляків в інші країни Євросоюзу, де в останні роки працює близько 2 млн польських громадян.

У 2007 році Польща для компенсації витоку трудових кадрів з країни спростила доступ на свій ринок для громадян із країн, що межують з нею, чим скористалися передусім українці, які задіяні переважно на сезонних роботах.

Польські роботодавці з середини 2007 року до липня 2012 року зареєстрували для громадян України 900 тис. заявок на роботу.