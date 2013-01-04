Експерти скептично ставляться до швидкого відновлення співпраці МВФ з Україною

Президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки Володимир Лановий скептично ставиться щодо можливості уряду швидко відновити співпрацю Міжнародного валютного фонду з Україною.

Таку думку В.Лановий висловив у коментарі виданню Тиждень.ua.

"Це два-три місяці розмов і визначення можливих підходів до співпраці. Попри це надходження не будуть величезними, а потреби України оцінюються у 9 млрд дол. Тому я скептично ставлюся до перспектив відновлення співпраці. В МВФ є розуміння, що в Україні валюта використовується не за призначенням, а для певних бізнес-проектів людей, наближених до влади, що ця валюта не допомагає українській економіці", – сказав В.Лановий.

Крім того, за його словами, уряд України не пропонує певних заходів для поліпшення економічних показників. "Тому, мені здається, що співпраця не так швидко відновиться і сподіватися на ці надходження не варто", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду перенесла візит в Україну з грудня на січень. Раніше вона планувала відвідати Україну з 7 по 17 грудня 2012 року.

У НБУ очікують на відновлення співпраці з МВФ уже в лютому 2013 року, що може дозволити країні отримати перший транш кредиту Фонду на суму 1,5 млрд дол.

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