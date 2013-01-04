Зміни до бюджету будуть внесені за результатами першого кварталу, вважає Янукович
Президент України Віктор Янукович вважає, що за результатами першого кварталу новий Кабінет Міністрів внесе конкретні пропозиції щодо змін до державного бюджету 2013 року.
Про це він сказав в інтерв'ю газеті “Комсомольская правда в Украине”.
“Я очікую, що за результатами першого кварталу новий Кабмін внесе конкретні пропозиції щодо змін до держбюджету-2013 для того, щоб зробити цей документ ефективнішим”, - сказав В.Янукович.
За його словами, “підготовка і виконання бюджету - це постійний процес. Адже головний економічний документ країни повинен чуйно й своєчасно реагувати і на зовнішньоекономічні чинники, і на показники зростання вітчизняної економіки”.
Водночас він додав, що “той бюджет, який затверджено в грудні, покликаний не допустити погіршення соціального захисту наших громадян, із урахуванням прогнозованої важкої економічної ситуації”. “По суті, це - бюджет виживання”, - сказав В.Янукович.
Читайте також:
Асоціація міст України вважає “неадекватним” розподіл коштів бюджету-2013