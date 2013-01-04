Янукович розповів, що він думає про податок на продаж валюти

Поки що єдиної думки з приводу запровадження податку на продаж валюти немає, заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв'ю газеті “Комсомольская правда в Украине”.

Він підкреслив: “Що стосується ідеї запровадження податку на продаж валюти, то тут необхідно приймати дуже акуратне і зважене рішення. Мають бути враховані думки й інтереси всіх сторін - Національного банку, банків і громадян”. “Поки що єдиної думки з цього приводу немає”, - додав глава держави.

Як сказав В.Янукович, він оцінює дії Нацбанку України щодо утримання стабільності національної валюти виходячи з того, що “прогнозований курс є необхідною умовою для стабільного розвитку економіки країни”.

“Незважаючи на спроби проведення спекулятивних атак на гривню, оперативність і зваженість дій Національного банку дала змогу зберегти її стабільність. Останнім часом на готівковому валютному ринку обсяг купівлі іноземної валюти населенням практично зрівнявся з обсягом продажу, чого не вдавалося досягти впродовж багатьох років”, - зазначив В.Янукович.

За його словами, “завдяки спільним, скоординованим заходам Національного банку і уряду нам вдалося також забезпечити і стабільність цін”. “Так, за 11 місяців поточного року рівень дефляції в Україні становив 0,4%, що також позитивно впливає на вартість національної валюти”, - сказав Президент.

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