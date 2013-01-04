Кабмін хоче поліпшити життя для іноземних інвесторів в Україні

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів і перелік першочергових законопроектів, запланованих до розгляду в першому півріччі 2013 року і покликаних поліпшити діяльність іноземних інвесторів в Україні.

Про це сказано в розпорядженні уряду № 1074, опублікованому на сайті Кабміну.

Згідно з планом, до середини січня Мінекономрозвитку спільно з низкою інших відповідальних відомств має внести свої пропозиції щодо удосконалення процедури державної реєстрації іноземних інвестицій та порядку її анулювання. У лютому за сприяння Міністерства фінансів і Міністерства доходів і зборів, створеного на базі Державної податкової служби і Державної митної служби, в Україні буде введена система електронного документообігу та електронного декларування. У лютому ж заплановані до розгляду пропозиції щодо вдосконалення законодавства про дотримання прав інтелектуальної власності та підвищення безпеки харчових продуктів. До травня Міністерство освіти і науки, молоді та спорту має уточнити та подати на розгляд уряду перелік обладнання і матеріальних носіїв, які можна використовувати в домашніх умовах для відтворення фонограм або відеоматеріалів.

До травня Держслужба з регуляторної політики і підприємництва спільно з Мінекономрозвитку повинна представити проект закону про внесення змін до чинного законодавства в частині державного контролю за господарською діяльністю підприємств і скасування дублюючих функцій органів влади у цій сфері.

До 1 серпня Кабмін має намір розглянути проект закону про трансферну освіту.

Нагадаємо, що презентація проекту закону про трансферну освіту відбулася у грудні 2012 року. На думку нинішнього керівництва Міністерства доходів і зборів законопроект може бути розглянутий Кабміном і поданий до Верховної Ради вже у січні поточного року.

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