Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань

У п'ятницю, 4 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,0260/8,0385 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2643/48, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4525/10,4730. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – 1,3020/22 (четвер - 1,3164/66).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.