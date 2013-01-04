В Україні створять Інтернет-портал з надання адмінпослуг

Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, які надаватимуться за допомогою Інтернету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації, Кабінет Міністрів на своєму засіданні 3 січня схвалив відповідну постанову.

Портал стане офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг та дозволить його користувачам завантажувати і заповнювати в електронній формі заяви та інші документи, необхідні для отримання адміністративних послуг.

Заяви можна буде подавати за допомогою сучасних засобів телекомунікаційного зв’язку.

Портал міститиме інформацію про центри надання адміністративних послуг та адреси для електронної пошти суб’єктів надання цих послуг, реєстр адміністративних послуг, реквізити нормативно-правових актів з питань надання адміністративних послуг, електронні форми заяв та інших документів.