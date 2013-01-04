Податкова нагадала підприємцям-«спрощенцям» про кінцеві терміни

Державна податкова служба України в Києві нагадала, що 18 січня - кінцевий термін сплати авансового внеску єдиного податку суб'єктами підприємництва - фізичними особами 1-ої і 2-ої групи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ в Києві.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року ставка єдиного податку для платників податків першої групи становитиме 10% від розміру мінімальної зарплати (1147 грн), для платників другої групи - 20% розміру мінімальної зарплати. Отже, у 2013 році щомісячний розмір єдиного податку для суб'єктів підприємництва, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, становитиме 114,7 грн для платників податків 1-ої групи і 229,4 грн для платників податків 2-ої групи.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих осіб до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена ​​на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, які набули чинності з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена, зокрема, були введені 5 і 6 групи «спрощенців».

Обсяг надходжень до державного бюджету від сплати єдиного податку підприємцями, що працюють за спрощеною системою оподаткування, за 10 місяців 2012 року становитиме 2,9 млрд грн, що втричі більше минулорічного показника.