Мінфін 8 січня проведе аукціон з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України оголосило про проведення аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 січня.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Як і планувалося, на аукціоні 8 січня інвесторам запропонують стандартні ОВДП терміном обігу 9 місяців, 5 і 7 років (дорозміщення), а також номіновані у валюті держоблігації зі строком обігу 2 і 3 роки. Крім того, Мінфін запропонує 5-річні валютні ОВДП з можливістю дострокового погашення.

Як повідомляв УНІАН, на позаплановому ОВДП аукціоні 3 січня Мінфін залучив до державного бюджету 1,006 млрд грн, розмістивши 5-річні держоблігації під 14,3% річних. Була подана лише одна заявка на купівлю держпаперів.

Згідно з графіком ОВДП аукціонів на січень, в поточному місяці Мінфін планує провести чотири аукціони 8, 15, 22 і 29 січня.

Довідка УНІАН. Станом на 4 січня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становить 185,804 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 105,566 млрд грн, у власності банків - 66,009 млрд грн, нерезидентів - 5,451 млрд грн.