Обсяг податкових переплат у 2012 році скоротився на 25% - Міністерство доходів

Суми податкових платежів, сплачених до державного бюджету понад план, у 2012 році скоротилися на 25%, або на 3,2 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

У повідомленні вказується, що настільки позитивна динаміка досягнута, зокрема, завдяки результативності проведеного аналізу нарахувань податків і їх сплати до бюджету.

Крім того, згідно з повідомленням, частина сум, сплачених понад необхідного, була повернена на рахунки платників податків відповідно до вимог Податкового кодексу, а суми, донараховані в результаті контрольно-перевірочних робіт, погашалися за рахунок переплачених. Частина підприємців, за даними міністерства, включили переплати до декларації відповідних податкових зобов'язань наступних періодів.

До того ж у міністерстві звернули увагу, що уточнити податкові зобов'язання та подати уточнюючу декларацію допоміг новий сервіс «Податковий асистент», впроваджений спеціально на допомогу платникам податків. Ідеологія сервісу припускає, що платник податків відправляє проект звітності в електронному вигляді до податкового органу, а той, зі свого боку заздалегідь повідомляє платнику щодо можливих податкових ризиків, виключаючи таким чином помилки в офіційній звітності.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 3 січня, міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив, що завдання з наповнення бюджету 2012 виконані в повному обсязі, а за деякими показниками навіть перевиконані.

Державна податкова служба України в січні-вересні 2012 року перерахувала до зведеного бюджету 211,4 млрд грн, що на 17,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2011 року. У повному обсязі податкова служба виконала завдання зі збору податку на прибуток, акцизного податку із ввезених в Україну підакцизних товарів, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, частини чистого прибутку (доходу) держпідприємств, стягнутого до бюджету.

24 грудня 2012 Президент України Віктор Янукович створив на базі Державної податкової служби і Державної митної служби Міністерство доходів і зборів. Іншим своїм указом В.Янукович призначив Олександра Клименка міністром доходів і зборів України.