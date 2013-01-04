У грудні інфляція в єврозоні не змінилася

Брюссель. За попередніми даними, у грудні 2012 року річна інфляція (грудень до грудня) в єврозоні становила 2,2%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У листопаді 2012 року річна інфляція в зоні євро становила також 2,2%, в ​​усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) - 2,4%.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина та Естонія.