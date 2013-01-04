На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань

У п'ятницю, 4 січня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0260/8,0385, на 12:00 звузився спред - 8,0310/8,0370. До закриття торгів цінові рівні зросли до 8,0475/8,0535 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2643/0,2648, на 12:00 ціни знизилися - 0,2636/0,2640. До закриття ціни досягли рівня 0,2634/0,2638.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3000/1,3050. Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,4525/10,4730, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4445/10,4565. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,4720/10,4835.