Граничну чисельність працівників Секретаріату Кабінету міністрів України збільшено до 720 осіб (на кінець листопада 2012 року - 650), з них в апараті прем’єр-міністра України працюють 52.

Це закріплено постановою уряду № 5 від 3 січня, текст якої розміщено на Урядовому порталі.

Крім того, передбачено створити у структурі Секретаріату Кабміну три служби віце-прем’єр-міністрів та службу міністра Кабінету міністрів.

Прем’єр-міністр, перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністр Кабінету міністрів можуть мати радників на громадських засадах.

“Міністерству фінансів під час внесення змін до державного бюджету України на 2013 рік передбачити збільшення асигнувань на утримання працівників Секретаріату Кабінету міністрів України виходячи із затвердженої граничної чисельності”, - йдеться у постанові.