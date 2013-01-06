Україна завершила 2012-ий з дефляцією 0,2% - вперше за 10 років

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року (0,6%).

За даними Держстату, дефляція в Україні за 12 місяців 2012 року (р/р) склала 0,2%. У грудні, порівняно з листопадом, індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 100,2%.

Як повідомляв УНІАН, базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в листопаді 2012 року проти жовтня становила 0,1%, з початку року (листопад 2012 року до грудня 2011 року) - 0,7%.

За даними Держстату, в листопаді 2012 року показник базової інфляції проти листопада 2011 року становив 0,9%, у січні-листопаді 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 3,6%.