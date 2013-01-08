Українські заробітчани у 3 кв. 2012 року відправили на батьківщину майже мільярд доларів

Українці вислали з інших країн своїм родинам у 3 кварталі 2012 року майже мільярд доларів, повідомляє ТСН з посиланням на НБУ.

Так, за даними регулятора, тільки в III кварталі працівники переслали через міжнародні системи переказів 941 мільйон доларів, що на 9% більше, ніж за аналогічний період 2011 року, проте значно менше, ніж за II квартал 2012 року, коли в Україну перевели 1,8 мільярда доларів. Як повідомлялося, обсяг грошових переказів із-за кордону в 2011 році склав 7,019 мільярда доларів, що становить 4,2% ВВП за вказаний період.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону в третьому кварталі 2012 року становив 1,947 млрд дол., що відповідає 4% валового внутрішнього продукту (ВВП) країни (за підсумками першого кварталу м.р. цей показник був на рівні 4,4% ВВП, другого кварталу - 4%).

НБУ постановою № 476 від 16 листопада, зобов'язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) на суму 150 тис. грн (в еквіваленті) і більше протягом одного місяця для однієї людини. Вимога обов'язкового продажу поширюється на надходження в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів і в російських рублях.