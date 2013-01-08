Уряд Японії підготував пакет заходів на підтримку економіки на 110 млрд дол.

Уряд Японії підготував програму надзвичайних витрат з метою оздоровлення економіки країни на суму 110 млрд доларів, повідомляє газета Yomiuri Shimbun.

«Кабінет Міністрів наголошує на необхідності покласти край дефляції та сприяти інвестиціям у приватному секторі. Поряд із цим уряд планує внести понад 20 млрд дол. у проекти громадських робіт. План включає в себе виділення як бюджетних, так і приватних коштів для того, щоб зробити старі будівлі більш сейсмостійкими і економічними», - відзначає телекомпанія NHK.

З метою збільшення капіталовкладень план передбачає субсидії компаніям для будівництва енергозберігаючих заводів.

У результаті виборів, що відбулися наприкінці минулого року, Ліберально-демократична партія знову отримала можливість формувати уряд. Прем'єр-міністром знову став Сіндзо Абе, який уже обіймав цю посаду кілька років тому, передає Газета.ru.

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