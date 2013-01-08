Золотовалютні резерви Білорусі в грудні скоротилися на 112,6 млн дол. - до 8,1 млрд дол.

У Білорусі золотовалютні резерви, згідно з методологією Міжнародного валютного фонду, у грудні 2012 року скоротилися на 112,6 млн дол. і на 1 січня 2013 становили 8 млрд 95 млн дол. в еквіваленті.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє управління інформації і громадських зв'язків Національного банку Білорусі.

«На зниження обсягу золотовалютних резервів у грудні 2012 року вплинуло погашення урядом і Національним банком Білорусі зовнішніх і внутрішніх зобов'язань в іноземній валюті в повному обсязі, а також зменшення вартості золота на міжнародному ринку дорогоцінних металів. Підтримці рівня золотовалютних резервів сприяло позитивне сальдо купівлі-продажу Національним банком іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку», - відзначили у Національному банку Білорусі.

Довідка УНІАН. Керівництво Нацбанку Білорусі раніше неодноразово заявляло, що наприкінці 2012 року золотовалютні резерви країни повинні становити щонайменше 8,2 млрд дол.

На відміну від національної методики визначення резервів методика обчислення МВФ відрізняється тим, що під час підрахунку ЗВР враховуються тільки монетарне золото та валютні резерви у вільно конвертованих валютах іноземних держав.

Золотовалютні резерви Білорусі в 2012 році скорочувалися чотири місяці поспіль. У вересні було зафіксовано їхнє зниження на 15,2 млн дол., у серпні - на 106,3 млн дол., у липні - на 82 млн дол.

Зростання резервів у Білорусі було відзначено в червні і листопаді 2012 року. Тоді золотовалютні резерви зросли на 291 млн дол. і на 184 млн дол. відповідно.

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