Кількість підприємців-«спрощенців» досягла 1,3 млн осіб

Кількість підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування, зросла в 2012 році на 300 тис. і становила 1,3 млн осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів.

Згідно з повідомленням, у 1 кварталі 2013 року єдиний податок будуть платити 1,3 млн фізичних осіб і 148,7 тис. юридичних осіб, які використовують спрощену схему оподаткування.

За даними Міністерства доходів і зборів, зростання «спрощенців» виявилося передбачуваним, завдяки введенню 5-ої і 6-ої груп оподаткування, а також спрощенню адміністрування єдиного податку та помірним податковим ставкам.

Найпопулярнішою, згідно з повідомленням, залишається друга група «спрощенців», в якій працюють 721 тис. підприємців, що становить близько 55% від загальної кількості «спрощенців». У першій групі працюють 300 тис. платників, у третій - 250 тис. У четвертій групі працюють 149 тис. підприємців.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року ставка єдиного податку для платників податків першої групи становитиме 10% від розміру мінімальної зарплати (1147 грн), для платників другої групи - 20% розміру мінімальної зарплати. Отже, у 2013 році щомісячний розмір єдиного податку для суб'єктів підприємництва, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, становитиме 114,7 грн для платників податків 1-ої групи і 229,4 грн для платників податків 2-ої групи.

Крім того, для зручності ведення бізнесу податківці ініціювали зменшення ставки податку для платників п'ятої групи - до 5% з 7% і 6-ї групи - до 7% з 10%. Буде також скасовано обмеження щодо кількості найманих працівників. До того ж платники другої групи будуть подавати звітність раз на рік, а не щоквартально.

Довідка УНІАН. Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу не більше 3 млн грн і кількістю найманих осіб до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена ​​на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу не більше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, які вступили в дію з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена, зокрема, були введені 5 і 6 групи «спрощенців».

Обсяг надходжень до державного бюджету від сплати єдиного податку підприємцями, що працюють за спрощеною системою оподаткування, за 10 місяців 2012 року становитиме 2,9 млрд грн, що втричі більше показника 2011 року.