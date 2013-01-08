Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2% - вперше за 10 років

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року (0,6%).

За даними Держстату, дефляція в Україні за 12 місяців 2012 року (р/р) становила 0,2%. У грудні, порівняно з листопадом, індекс споживчих цін (ІСЦ) становив 100,2%.

У січні-грудні 2012 року проти січня-грудня 2011 року зафіксована інфляція 0,6%.

Згідно з повідомленням, у грудні проти листопада 2012 року найбільше подорожчали овочі - на 4,7% (проти грудня 2011 року - зниження цін на 22,5%), яйця - на 3,7% (зниження на 19,7%), молоко - на 1,2% (зниження на 7,5%).

Зниження цін зафіксоване в основному на цукор - на 4,6% (зниження - 16,8%), фрукти - на 0,9% (зниження на 2,1%), рибу - на 0,7% (зниження на 0,7%).

По решті позицій у грудні проти листопада зафіксована незначна зміна цін на рівні 0,1-0,2 п.п.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у листопаді 2012 року порівняно з жовтнем 2012 року зафіксована дефляція 0,1%, проти листопада 2011 року - 0,2%.

У грудні 2011 року порівняно з листопадом 2011 року зафіксована інфляція 0,2%.

За підсумками 2011 року інфляція становила 4,6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік був розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні 2012 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в 2012 році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня 2012 року Світовий банк (СБ) знизив прогноз інфляції у 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого (2011 р.) прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) прогнозує інфляцію в Україні в 2012 році на рівні 1,5%.

За прогнозами Standard & Poor's, інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.