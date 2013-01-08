Кожен четвертий платник ПДВ працює у столиці, підрахувала ДПСУ Києва

Кількість платників податку на додану вартість в Києві у 2012 році перевищила 15 тисяч, що у 2,3 рази більше від показника 2011 року (6,4 тис. суб'єктів підприємництва), і становить 26% від загальної кількості платників ПДВ по Україні (58 тис. суб'єктів підприємницької діяльності).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держподатслужби України у м. Києві.

На думку податківців, позитивна динаміка є наслідком спрощення реєстраційних процедур. Зокрема, в Києві щомісяця реєструються близько півтори тисячі нових платників податку на додану вартість. У грудні 2012 року було видано 1500 свідоцтв платника ПДВ, що у 2,7 рази більше, ніж у грудні 2011 року.