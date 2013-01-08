Міжбанк відкрився зростанням котирувань – 8,0300/8,0500 грн/дол.

У вівторок, 8 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0300/8,0500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2656/61, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5240/10,5520. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3110/12 (п'ятниця, 4 січня – 1,3020/22).

У п'ятницю, 4 січня, Нацбанк на ринок не виходив.