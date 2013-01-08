Ціни виробників промпродукції у 2012 році зросли на 0,3%

В Україні ціни виробників промислової продукції у грудні порівняно з листопадом 2012 року знизилися на 1,5%, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 0,3%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ціни виробників промислової продукції в листопаді порівняно з жовтнем 2012 року не змінилися, а порівняно з груднем 2011 року зросли на 1,8%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.