Держфінінспекція скоротила кількість перевірок підприємств на третину - до 9 тис.

Державна фінансова інспекція України скоротила кількість перевірок суб'єктів господарювання у 2012 році на 30% - до 9,4 тис. з 13,4 тис. у 2011 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зменшення кількості перевірок, як сказано в повідомленні, було обумовлено набуттям чинності наказу Держфінінспекції про заборону на проведення планових контрольних заходів незалежно від їхнього різновиду частіше одного разу на рік. До того ж перевірки ведення державних закупівель або аудиту стали можливими тільки в разі, якщо інших ревізій об'єкта господарювання не планується.

До того ж у роботу органів Держфінінспекції впровадили ризик-орієнтований підхід для планування контрольно-ревізійної роботи насамперед щодо відбору об'єктів перевірки на основі оцінки можливих ризиків фінансових порушень.

Як повідомляв УНІАН, за січень-червень 2012 Держфінінспекція забезпечила відшкодування збитків на суму понад 1 млрд грн. У правоохоронні органи надійшло близько 1,6 тис. ревізійних матеріалів. За результатами розгляду матеріалів контрольних заходів порушено 875 кримінальних справ, і 712 кримінальних справ порушено за результатами участі працівників органів Держфінінспекції України в перевірках, які проводили правоохоронні органи.

Також правоохоронні органи склали 241 протокол про корупцію щодо порушників фінансової дисципліни, що майже вдвічі перевищує показники за перше півріччя 2011 року.

Нагадаємо, у квітні 2011 року Президент України затвердив Положення про Державну фінансову інспекцію України, створену в рамках адміністративної реформи на заміну Головного контрольно-ревізійного управління України.

Згідно з Положенням, Держфінінспекція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра фінансів України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю.

Основні завдання Інспекції - контроль за використанням бюджетних коштів і використанням державного майна.

Читайте також:

Кабмін скасував державний фінаудит окремих госпоперацій