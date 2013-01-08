Розроблено закон про держфонд гарантування страхових виплат за лайфовими договорами

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) розробила новий проект закону про гарантування страхових виплат за договорами страхування життя, повідомляє комісія на своєму офіційному сайті.

Як зазначено в повідомленні, проект розроблений в рамках виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки, затвердженої указом Президента 12 березня 2012 року. Метою проекту є державний захист інтересів громадян у сфері страхування життя.

Під час підготовки проекту були оброблені пропозиції Національного банку, міністерств і відомств, Ліги страхових організацій України та Української федерації убезпечення. Положення законопроекту відповідають принципам гарантування страхування Європейської комісії. У рамках проекту Нацкомфінпослуг пропонує систему гарантування за договорами страхування життя з обов'язковою участю ліцензованих страховиків шляхом створення спеціального фонду. У разі неплатоспроможності страховика фонд буде гарантувати отримання страхового відшкодування в межах максимального розміру гарантійних виплат, який становить 20 тисяч гривень, але може бути збільшений за рішенням фонду. Страховики - учасники фонду будуть сплачувати регулярні внески в розмірі 0,4% від суми валових страхових премій. Законопроект встановлює трьохрічний перехідний період для накопичення коштів фондом.

Як повідомляв УНІАН, в Україні планується створити державний фонд гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. Утім, незважаючи на те, що фонд буде державним, виділення бюджетних коштів на його формування не передбачається. Наповнювати фонд будуть виключно страховики і участь в ньому буде обов'язковою умовою роботи на ринку.

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