Рекордсменами зростання зарплат у 2012 році стали сфера продажів і IT-фахівці

У 2012 році в Україні запропоновані роботодавцями зарплати зросли в середньому на 20-25%, хоча в деяких професійних сферах розмір оплати залишився на рівні 2011 року.

Про це йдеться в результатах дослідження групи компаній HeadHunter (Київ), наданих УНІАН.

Рекордсменами зростання стали фахівці з продажу, IT-фахівці та медичні представники, де зарплати зросли на 38%, 35% і 25% відповідно.

Середня зарплата для лінійних офісних фахівців у 2012 році становила 5-6 тис. грн, а для менеджерів середньої ланки - 10-12 тис. грн. Зарплати керівників та директорів стартують з 16-18 тис. грн, і багато в чому залежать від розміру компанії та кваліфікації менеджера. Так, найвищі середні зарплати в 2012 році у вищого менеджменту - 28 тис. грн, у сфері ІТ та телекомунікацій - 15 тис. грн, і в будівництві - 13,4 тис. грн. Вище 10 тис. грн (від 11 до 13 тис. грн) зарплати в сфері продажів, медицини, управління персоналом, у виробництві, у маркетингу, рекламі.

Як наголошується в дослідженні, однією з найприкметніших характеристик українського ринку праці є небажання роботодавців зазначати рівень заробітної плати в оголошеннях. Ці дані містять не більше 20% вакансій. Для порівняння, у Росії із зазначенням оплати публікують до 60% вакансій, у Великобританії - до 90%.

Що стосується найвищих запропонованих зарплат в Україні, то впродовж 2012 в ТОП-10 найдорожчих вакансій були присутні пропозиції для технічних фахівців, керівників різних напрямків бізнесу та фахівців з продажу. Крім того, у річному розрізі ТОП-10 майже повністю належить керівникам (від 96 до 48 тис. грн).

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середня зарплата штатного працівника в Україні становила в листопаді 3098 грн, зменшившись у порівнянні з жовтнем на 0,4%.

Довідка УНІАН. Група компаній HeadHunter-об'єднання онлайн-рекрутменту проектів восьми країн Північної і Східної Європи. З 2000 року HeadHunter є однією зі складових інфраструктури ринку праці України, Росії, Казахстану і Білорусі. Портал hh.ua в добу відвідує 42 тис. користувачів, а щомісячна аудиторія сайту становить понад 600 тисяч відвідувачів.